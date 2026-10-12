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Türkiye
AA 12.10.2026 23:44

İstanbul'da beton pompası 7 araca çarptı

İstanbul Avcılar'da kontrolden çıkarak geriye kayan beton pompa kamyonunun park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 araçta hasar oluştu.

İstanbul'da beton pompası 7 araca çarptı
[Fotograf: AA]

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyreden beton pompa kamyonu, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak geriye kaydı.

Kamyonun park halindeki bir araca çarpmasıyla başlayan zincirleme kazada, 7 araçta hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Görgü tanıklarından Doğan Ayna, beton pompa kamyonunun bir anda geriye doğru kaymaya başladığını ve park halindeki araçlara çarparak durabildiğini söyledi.

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