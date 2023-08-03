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Türkiye
AA 03.08.2023 02:01

Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu.

Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu

Mehterçeşme Mahallesi'nde, 5 katlı binanın üst katında oturan gece bekçisi Cin'e yakınları telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine Cin'in evine giderek kapıyı çalan yakınları, cevap alamayınca çilingir çağırdı. Eve giren yakınları, Cin'i ağzı ve burnundan kan gelmiş halde yatakta buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, Cin'in Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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