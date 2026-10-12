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Türkiye
AA 12.10.2026 12:07

Antalya'da midibüs devrildi: 17 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Antalya'da midibüs devrildi: 17 yaralı
[Fotograf: DHA]

Sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Antalya'da midibüs devrildi: 17 yaralı

Valilik açıklaması

Antalya Valiliği tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Antalya Isparta karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralanmıştır. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmiş olup olay yerine sevk edilen ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmaktadır.

Kazayla ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

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