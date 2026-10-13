Endonezya’da veri merkezleri su krizinin odağında

Endonezya’nın Batam Adası’nda yaklaşık 300 kişi, su kesintilerini protesto etmek için Nongsa Dijital Parkı’ndaki veri merkezlerinin bulunduğu alana girdi. Ellerinde boş şişeler ve su bidonları taşıyan göstericiler, evlerine su ulaşmazken veri merkezlerinin yeterli suya sahip olmasına tepki gösterdi.

Bakau Serip köyünde yaşayan Dewi Susanti, evlerine üç aydır su gelmediğini belirterek, halkın tankerlerle getirilen kirli ve kötü kokulu suyu kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

Su idaresi, kesintileri gidermek için çalıştığını açıklarken, yetkililer sorunun uzun süren kuraklıktan kaynaklandığını savundu. Su kaynaklarının veri merkezlerine aktarıldığı iddiaları ise reddedildi.

Veri merkezleri milyonlarca litre su tüketebiliyor

Sunucuların aşırı ısınmasını önleyen soğutma sistemleri, veri merkezlerinde yüksek miktarda su tüketimine yol açıyor. ABD'de yapılan araştırmalara göre, tipik bir veri merkezi günde yaklaşık 1,14 milyon litre su kullanabiliyor. Bu miktar, yaklaşık bin hanenin günlük tüketimine denk geliyor.

Batam'da ise su sıkıntısı, adanın doğal tatlı su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle daha da ağırlaşıyor. Yaklaşık 1,3 milyon kişinin yaşadığı ada, altı yapay rezervuarda biriktirilen yağmur suyuna bağımlı. Yerel bir çevre kuruluşunun simülasyonlarına göre, yağış olmazsa Bakau Serip'e su sağlayan Nongsa Baraj Gölü bir ay içinde kuruma riskiyle karşı karşıya.

Milyarlarca dolarlık yatırım planı

Singapur'a yakınlığı ve düşük işletme maliyetleri, Batam'ı uluslararası teknoloji şirketleri için cazip hale getiriyor. Resmi verilere göre, adadaki veri merkezi yatırımları 2026'nın ortasında 6,7 milyar doları aştı.

Yetkililer 10 veri merkezi projesine onay verirken, bunlardan ikisi faaliyete geçti. 2030'a kadar adadaki veri merkezlerinin elektrik talebinin 1.100 megavatı aşması bekleniyor.

Önceki protestoların ardından yetkililer, yeni veri merkezlerinin tatlı su ihtiyacını karşılamak için kendi tuzdan arındırma tesislerini kurmasını şart koştu.

Ancak bölge sakinleri, yatırımların su kaynakları üzerindeki baskıyı artırmasından endişeli. Halk, teknoloji projelerinin öncelik kazanması yerine evlere düzenli ve temiz su sağlanmasını istiyor.