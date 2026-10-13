Avrupa'da yüzlerce marketin soğutma sistemine siber saldırı: Gıdalar imha edildi

Fransa'daki saldırı kapsamında bazı marketlerin soğutma sistemlerinin sıcaklığı gece boyunca uzaktan değiştirilerek 50 dereceye kadar çıkarıldı. Paris Savcılığı, ülke genelinde büyük gıda perakendecilerinin bağlantılı soğutma sistemlerini etkileyen geniş çaplı bir siber saldırı nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Intermarché'nin sahibi Les Mousquetaires grubu, yaklaşık 150 mağazasının saldırıdan etkilendiğini ve bazı soğutuculardaki sıcaklığın altı saat boyunca 50 dereceye ulaştığını açıkladı. Gıda güvenliği riskini önlemek amacıyla etkilenen ürünlerin tamamının imha edildiği belirtildi.

Coopérative U Üst Yöneticisi Dominique Schelcher de zincire ait mağazaların soğutma sistemlerinin saldırıdan etkilendiğini doğruladı. Schelcher, taze ürünlerin korunması ve ülkenin gıda tedariki açısından hayati öneme sahip ekipmanların hedef alınmasını “son derece ciddi ve eşi benzeri görülmemiş” bir durum olarak nitelendirdi.

Carrefour, 80 mağazasının saldırıdan etkilendiğini açıklarken, diğer market zincirlerinin de olaydan etkilenmiş olabileceği bildirildi.

Fransa'nın Alsace bölgesindeki iki markette toplam 270 bin euroluk kayıp yaşandı. Ülke genelindeki gıda kayıplarının maliyetinin ise birkaç milyon euroyu bulabileceği tahmin ediliyor. Bu tutara ilişkin kesinleşmiş ulusal bir bilanço henüz açıklanmadı.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'nun talimatıyla Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) de soruşturmaya dahil oldu. Yetkililer, saldırının başka Avrupa ülkelerini veya şirketleri etkileyip etkilemediğini araştırıyor.

Hollanda'da Albert Heijn'in dağıtımları aksadı

Hollanda'nın en büyük süpermarket zincirlerinden Albert Heijn'in bazı dağıtım merkezlerinde ise ayrı bir BT güvenlik olayı nedeniyle faaliyetler durdu. Şirket, bilgi işlem altyapısını korumak amacıyla bazı sistemlerini önlem olarak devre dışı bıraktı.

Şirketin açıklamasına göre, kesinti Albert Heijn'in yanı sıra aynı gruba bağlı Etos ve Gall & Gall zincirlerinin internet sitelerini ve mobil uygulamalarını da etkiledi. Lojistik sistemlerinin devre dışı kalması nedeniyle online market siparişlerinin teslimatı geçici olarak durduruldu. Fiziksel mağazalar ise açık kalmaya devam etti.

Albert Heijn Üst Yöneticisi Margaret Versteden van Duijn, Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada, bazı dağıtım merkezlerinde çalışmaların tamamen durduğunu belirtti.

Versteden van Duijn, kesintinin uzaması halinde mağazalarda ürün eksikliklerinin artabileceği uyarısında bulunarak, durumun mağazadan mağazaya değişebileceğini söyledi.

Şirket, olayın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü ve sistemlere yetkisiz erişim olup olmadığının henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Reuters'a göre, Fransa'daki soğutma sistemlerine yönelik saldırı ile Hollanda'daki BT güvenlik olayı arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığı henüz belirlenemedi.