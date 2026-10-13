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Dünya
AA 13.10.2026 00:22

ABD Başkanı Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara dair, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış

ABD Başkanı Trump, Ohio'da düzenleyeceği seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, son günlerde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artıran Husiler'le ilgili bir soruya, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." yanıtını verdi.

AA muhabirinin, "Husilerin son dönemde saldırılarını artırması ile ABD'deki Kongre ara seçimleri arasında bir ilişki görüp görmediği" şeklindeki sorusunu da cevaplayan Trump, şunları söyledi:

"Bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Bunu hesaba katmıyorum. Tek bildiğim, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı ve bu durumun artık gerçekleşmiş olduğu. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklar. Ancak Husiler yanlış davranıyorlar."

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