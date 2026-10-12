Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2026 21:43

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 389'a ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 389'a yükseldiğini bildirdi.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 389'a ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamaya göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 389'a, yaralıların sayısı ise 12 bin 424'e yükseldi.

Böylece İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında toplam can kaybı 8 bin 956'ya, yaralı sayısı 30 bin 660'a ulaştı.

Bakanlık, 10 Ekim'deki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 387 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, bölgedeki ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri ve Mecdel Zun beldelerinin çevresini ve Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesini hedef aldı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail, varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
Polonya Başbakanı: Casus yazılımla hassas verilerin İsrail'e aktarılması devlete karşı suç
22:56
Sakarya'da zincirleme kaza: 2 ölü
22:26
Kurtulmuş: Sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak
22:42
KKTC'de 'Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon' paneli düzenlendi
21:41
Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama yaşandı
22:03
Beşiktaş'ta altyapı çalışması sırasında su borusu patladı
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
FOTO FOKUS
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ