İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 389'a ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamaya göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 389'a, yaralıların sayısı ise 12 bin 424'e yükseldi.

Böylece İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında toplam can kaybı 8 bin 956'ya, yaralı sayısı 30 bin 660'a ulaştı.

Bakanlık, 10 Ekim'deki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 387 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, bölgedeki ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri ve Mecdel Zun beldelerinin çevresini ve Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesini hedef aldı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail, varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.