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Dünya
AA 12.10.2026 21:38

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama yaşandı

Endonezya'ya bağlı Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı, 900 metre yüksekliğe kadar kül püskürttü.

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama yaşandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Yanardağda yerel saatle 06.19'da yaşanan 110 saniyelik patlama nedeniyle ortaya çıkan küller, 900 metre yüksekliğe ulaştı.

​​​​​​​Yanardağda 6 saatlik sürede 31 volkanik deprem kaydedildi.

Endonezya'nın alarm sistemine göre, yanardağın tehlike düzeyi "3. seviye" olarak kabul ediliyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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