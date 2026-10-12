Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2026 23:43

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentinde erken uyarı sistemi devreye girdi

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentinde erken uyarı sistemi devreye girdi

Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hamis Muşayt kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Dışarıda olanların da en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği aktarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamada, Hamis Muşayt'taki tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Hamis Muşayt kentindeki hava üssünün hedef alındığını iddia etmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

ETİKETLER
Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Polonya Başbakanı: Casus yazılımla hassas verilerin İsrail'e aktarılması devlete karşı suç
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
00:58
Trump, Rusya-Ukrayna enerji ateşkesi anlaşmasını "her iki tarafın da" ihlal ettiğini savundu
00:23
ABD Başkanı Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış
23:59
Mobilya atölyesinde yangın
23:47
İstanbul'da beton pompası 7 araca çarptı
23:09
Polonya Başbakanı: Casus yazılımla hassas verilerin İsrail'e aktarılması devlete karşı suç
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
FOTO FOKUS
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ