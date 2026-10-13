Uçakta tahtakurusu paniği: Sefer iptal edildi

Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas’ın Boeing 787 Dreamliner tipi uçağı, tahtakurusu istilası nedeniyle seferden çekildi.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, cuma günü Perth’ten Roma’ya yaklaşık 17 saat süren uçuşta bazı yolcular böcekler tarafından ısırıldıklarını bildirdi. Yolculara kaşıntıyı hafifletmek için antihistaminik ilaç verildiği, ancak ilaçların tükendiği öne sürüldü.

Şirket, cumartesi günü yapılması planlanan Roma-Perth seferinin, ekonomi sınıfındaki bazı koltuklarda sorun tespit edilmesi üzerine iptal edildiğini açıkladı. Uçak, kapsamlı temizlik ve bakım işlemleri için hizmet dışı bırakıldı.

Qantas, yolculardan özür dileyerek etkilenen yolculara konaklama sağlandığını ve 48 saat içinde alternatif uçuşlara yerleştirildiklerini bildirdi.

Tahtakuruları seyahatleri aksatıyor

Küçük ve kanatsız parazitler olan tahtakuruları, kıyafetlerde, mobilyalarda ve yatak takımlarında yaşayabiliyor. Isırıkları kaşıntıya neden olsa da genellikle daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmıyor. Ancak bu böceklerden kurtulmak zor ve maliyetli olabiliyor.

Tahtakuruları ulaşım sektöründe daha önce de aksamalara neden oldu. İngiltere'de iki haftadan kısa süre önce bazı tren seferleri, sürücü kabinlerinde tahtakurusu görülmesi üzerine iptal edildi.