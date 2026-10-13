Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 13.10.2026 07:18

Uçakta tahtakurusu paniği: Sefer iptal edildi

Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas’ın Roma-Perth seferi, uçakta tahtakurusu tespit edilmesi üzerine iptal edildi. Bir önceki uçuşta yolcuların böcek ısırıklarından şikayet ettiği uçak, kapsamlı temizlik ve bakım için seferden çekildi. Yolcular alternatif uçuşlara yönlendirildi.

Uçakta tahtakurusu paniği: Sefer iptal edildi

Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas’ın Boeing 787 Dreamliner tipi uçağı, tahtakurusu istilası nedeniyle seferden çekildi.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, cuma günü Perth’ten Roma’ya yaklaşık 17 saat süren uçuşta bazı yolcular böcekler tarafından ısırıldıklarını bildirdi. Yolculara kaşıntıyı hafifletmek için antihistaminik ilaç verildiği, ancak ilaçların tükendiği öne sürüldü.

Şirket, cumartesi günü yapılması planlanan Roma-Perth seferinin, ekonomi sınıfındaki bazı koltuklarda sorun tespit edilmesi üzerine iptal edildiğini açıkladı. Uçak, kapsamlı temizlik ve bakım işlemleri için hizmet dışı bırakıldı.

Qantas, yolculardan özür dileyerek etkilenen yolculara konaklama sağlandığını ve 48 saat içinde alternatif uçuşlara yerleştirildiklerini bildirdi.

Tahtakuruları seyahatleri aksatıyor

Küçük ve kanatsız parazitler olan tahtakuruları, kıyafetlerde, mobilyalarda ve yatak takımlarında yaşayabiliyor. Isırıkları kaşıntıya neden olsa da genellikle daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmıyor. Ancak bu böceklerden kurtulmak zor ve maliyetli olabiliyor.

Tahtakuruları ulaşım sektöründe daha önce de aksamalara neden oldu. İngiltere'de iki haftadan kısa süre önce bazı tren seferleri, sürücü kabinlerinde tahtakurusu görülmesi üzerine iptal edildi.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Endonezya’da veri merkezleri su krizinin odağında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:32
Dünya büyüklüğündeki Star Wars benzeri gezegen yaşama elverişli olabilir
08:27
İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü operasyonu: 18 gözaltı
08:26
Piyangoyu kazandım diye şaka yaptı, sonra gerçekten kazandı
08:22
1960 tarihli bir araştırmaya göre kıyamet tarihi: 13 Kasım 2026 Cuma
08:19
Musk, 276 milyon dolarlık bağışla Cumhuriyetçilerin en büyük destekçisi oldu
08:16
Breaking Bad dizisinin yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
FOTO FOKUS
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ