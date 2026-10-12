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TRT Haber 12.10.2026 11:09

22 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 327 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 22 ilde son 5 günde "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "nitelikli dolandırıcılık" ile "yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi.

22 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 327 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda son 5 günde, Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir olmak üzere 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 327 şüpheliden 137'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemelerce tutuklanırken, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Oltalama siteleri ve yardım temalarıyla dolandırmışlar

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "tekerlekli sandalye yardımı", "yatırım ortaklığı" ve "oto yedek parça" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Ayrıca zanlıların, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, sitelerin para nakline aracılık ettikleri, reklamlarını yaptıkları ile vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yapay zeka destekli sanal takipte 864 URL'ye erişim engeli

Öte yandan, Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri sonucunda; yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve özendirici paylaşımlar, müstehcenlik, fuhuş ile trafik kurallarına aykırı paylaşımlar kapsamında 936 hesap ve şahıs belirlendi.
Terör örgütlerine yönelik sanal devriye çalışmalarında ise 553 hesap ve şahıs saptandı.

Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç unsuru paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 3 bin 501 hesap ve şahsın tespiti yapılırken, 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

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