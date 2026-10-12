Sıcaklıklar sert düşecek, yurt genelinde sağanak etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava durumu köklü bir değişim sürecine giriyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren hızla düşecek. Özellikle güney ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Başkent Ankara'da bugün 24 derece civarında ölçülen en yüksek sıcaklık hafta ortasında 17 dereceye kadar gerilerken; İstanbul'da 25 dereceden 17-18 derecelere, İzmir'de ise 25 dereceden 21 derecelere kadar inecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

Bugün, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında tüm yerlerde yağış beklenirken yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç ve kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ayrıca toz taşınımı hadisesi görülecek.

Yarın, Marmara Bölgesi'nde kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının 40 ila 60 km/saate ulaşacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış devam ederken, Kuzey Ege, Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun iç ve güneydoğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Çarşamba günü, rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına seviyesine çıkarak hızını 60 ila 80 km/saate yükseltecek. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında ise lodosun 50 ila 70 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Marmara, Batı Akdeniz, Ege'nin batısında yağışın kuvvetli olacağı, Güneydoğu'da ise toz taşınımının süreceği tahmin ediliyor.

Perşembe, cuma ve cumartesi, gök gürültülü sağanak neredeyse yurdun tamamında etkili olacak. Sıcaklıklar ülke genelinde sonbahar normallerinin altına çekilecek.

Haftanın son günü ise yağışlı sistem Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun iç ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de sürerken, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunu terk edecek.

Meteoroloji uzmanları; beklenen ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.