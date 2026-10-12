Duman 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.10.2026 10:17

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomimizin temelleri sağlam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomimizin temelleri sağlam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünümümüz son derece sağlam. Özellikle de dünya ile mukayese ettiğimizde büyümemiz devam ediyor.

Deprem harcamalarına, savaşın etkilerine, eşel mobil sistemine rağmen bütçe açığımız oldukça yönetilebilir, iyi seviyelerde.

(Fon Rehberi ile) Yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık artırıldı, çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar konuldu.

Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı çekilde tasfiyelerine karar verildi.

Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Şu anda 15 civarında denetmen ve müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde çalışmasını sahada başlattı.

Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor.

Hiçkimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler.

Yeni fon rehberiyle sorunlu fonların sistemden çıkmasıyla sermaye piyasalarımız eskisinden de güçlü şekilde yoluna devam edecektir."

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Fon soruşturması
Sıradaki Haber
Sıcaklıklar sert düşecek, yurt genelinde sağanak etkili olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:56
İş Geliştirme Çağrısı’nın son başvuru tarihi belli oldu
10:48
Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi
10:41
Norveç, kişisel verileri izinsiz paylaşan Microsoft'un reklam platformu Xandr'e para cezası verdi
10:33
Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 31,8 arttı
10:21
Ticaret ve perakende satış hacmi yıllık bazda arttı
10:19
Brent petrolün varili 104,70 dolardan işlem görüyor
Antalya Kelebek Dünyası'nda tür sayısı 40'ı geçti
Antalya Kelebek Dünyası'nda tür sayısı 40'ı geçti
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ