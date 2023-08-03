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Türkiye
AA 03.08.2023 04:30

İstanbul bugün kavrulacak

İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcaklarının bugün pik noktaya ulaşması bekleniyor. Termometreler 39 dereceyi gösterecek.

İstanbul bugün kavrulacak

Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanıyor. 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.

Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek, "İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları bugün 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da sıcaklık bugün 39 dereceye kadar çıkacak. Düne göre, yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

"Temmuz ayındaki sıcak hava dalgası beklenmiyor"

Geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Tek, bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını belirtti.

Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul'da yağmur beklenmediğini anlatarak, "Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda İstanbul'da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok" sözlerini kullandı.

Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak
Eyyam-ı bahur sıcakları başlıyor: Sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak

Sıcaklardan korunmak için nelere dikkat edilmeli?

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları dile getirdi:

"Vatandaşların saat 10.00 ila 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Dışarıya çıkanların ise açık renkli elbiseleri tercih etmeleri önemli. Ayrıca bu sıcak günlerde su tüketimi çok olmalı, proteinli gıdalardan kaçınılmalı. Sıcaklığın pik yapacağı saatlerde bedeni zorlayan işlerden kaçınmakta önemli.

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