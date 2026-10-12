Bakan Bayraktar: Enerji güvenliği birinci öncelik haline gelecek

Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi'nde (WPC Energy Congress) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji politikaları ve COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar konuşmasına başlamadan önce, Suudi Arabistan'a yönelik Husilerin saldırılarını kınayarak Türkiye hükümeti ve halkının ülkeyle dayanışma içinde olduğunu ve Suudi Arabistan'a güçlü destek verdiğini ifade etti.

Küresel enerji piyasalarının Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı, tedarik zinciri aksaklıkları, yüksek sermaye maliyetleri ve son dönemde Körfez'de yaşanan gelişmeler nedeniyle sürekli sınandığını ifade eden Bayraktar, ülkeler ve şirketler arasındaki işbirliğinin enerji piyasalarının dayanıklılığı açısından önem taşıdığını söyledi.

Bakan Bayraktar, enerji talebinin Türkiye'de sürekli arttığına dikkati çekerek, "Yapay zeka destekli veri merkezleri, soğutma ihtiyacı, elektrikli ulaşım ve gelecekte suyun tuzdan arındırılması gibi alanlar elektrik talebindeki artışı destekliyor. Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığı mevcut küresel koşullarda önemli bir sorun. Artan talebin karşılanması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması için farklı kaynaklara yönelik yatırımlarımız sürüyor. COP31 aracılığıyla elektrifikasyon, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında küresel topluma güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyoruz. Artık harekete geçme zamanı." diye konuştu.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefini hatırlatan Bayraktar, bu hedefe ulaşmak için yenilenebilir enerji, verimlilik, petrol ve doğal gaz, nükleer enerji ile madencilik alanlarında yatırımlara önem verdiklerini ifade etti.

Tarım, ulaştırma ve binalarda enerji verimliliği vurgusu

Bakan Bayraktar, güneş, rüzgar, deniz üstü rüzgar ve jeotermal enerji dahil tüm yenilenebilir enerji seçeneklerini değerlendirdiklerini, enerji verimliliği potansiyelinin yalnızca enerji sektöründe değil, tarım, ulaştırma ve binalar gibi farklı alanlarda da bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin artan elektrik ihtiyacını karşılamak ve karbon nötr hedefine ulaşmak amacıyla nükleer enerji yatırımlarını da sürdürdüğünü vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"2050'ye kadar 20 gigavatlık nükleer enerji üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Enerji dönüşümünde kritik mineraller de oldukça önemli bu alanda Türkiye'de ve yurt dışında yatırımlar yapılıyor. Petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında enterkonneksiyonların ve bağlantı kapasitesinin artırılması da kaynak çeşitliliği ve enerji güvenliği açısından kritik. Irak ve Suriye gibi komşu ülkelerle çeşitli boru hattı projeleri üzerinde çalışıyoruz."

Bakan Bayraktar, elektrifikasyon konusunun COP31 gündeminde önemli yer tuttuğunu, artan elektrik talebinin karşılanması için mevcut enerji altyapısının dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Yaşlanan kömür altyapısının daha temiz alternatiflere dönüştürülmesinin önemine değinen Bayraktar, doğal gaza erişimin de giderek zorlaştığına dikkati çekerek nükleer enerjinin bu süreçte önemli bir potansiyel sunduğunu dile getirdi.

Bayraktar, enerji güvenliği ile iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinin birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle günümüzün çalkantılı koşullarında, enerji güvenliğini doğru ve akılcı bir yaklaşımla ele almadan hedeflerimize ulaşmamız gerçekçi değil. Bu nedenle enerji güvenliği birinci öncelik haline gelecek. Ancak aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleyi de gözeten, daha tutarlı politikalar geliştirmemiz gerekiyor. COP31 bu konularda uluslararası işbirliğini güçlendirmek için fırsat sunuyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferans aracılığıyla elektrifikasyon konusunda küresel ölçekte eyleme geçilmesi yönünde mesaj verilmesini umuyoruz."