Açık 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 03.08.2023 05:31

Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 224,61 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.18'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 6,94 kilometre derinlikte meydana geldi.

ETİKETLER
Deprem Muğla
Sıradaki Haber
İstanbul bugün kavrulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:05
Enflasyon rakamları bugün açıklanacak
07:06
Dünyanın şimdiye kadarki en ağır hayvanı keşfedilmiş olabilir
06:41
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 37 gözaltı kararı
06:37
ABD'nin Maryland eyaletinde yasallaşan esrar satışlarından ilk ay 87,4 milyon dolar elde edildi
06:33
Nijerya'da 16 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
06:55
43 saniye drift attı: 24 bin lira para cezası yedi
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ