Akdeniz açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.18'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 6,94 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [224.61 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-08-03
Saat:05:18:48 TSİ
Enlem:34.848 N
Boylam:26.428 E
Derinlik:6.94 km
Detay:https://t.co/0ktVwyBLhx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi