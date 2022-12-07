Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 08:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de çıkan yangında ev küle döndü
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Cetvel Köprüsü yakınlarında D.A.G.'nin sahibi olduğu evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.
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