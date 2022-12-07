Cetvel Köprüsü yakınlarında D.A.G.'nin sahibi olduğu evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.