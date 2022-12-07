İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım'da İ.Y'nin evindeki hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla H.İ.O'nun Turgutlu ilçesindeki 2 evine operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramada Antik Çağ'a ait olduğu değerlendirilen 39 sikke ve obje, uyuşturucu madde içme aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet kartuş ele geçirildi.

H.İ.O. gözaltına alındı.