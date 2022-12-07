Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 06:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da hırsızlık şüphelisinin evlerinden tarihi eserler çıktı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eserler ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım'da İ.Y'nin evindeki hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla H.İ.O'nun Turgutlu ilçesindeki 2 evine operasyon düzenledi.
Evlerdeki aramada Antik Çağ'a ait olduğu değerlendirilen 39 sikke ve obje, uyuşturucu madde içme aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet kartuş ele geçirildi.
H.İ.O. gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Tarihi Eser Hırsızlık
Son Haberler
- 06:35
- 06:44
- 06:20
- 06:16
- 06:13
Sıradaki Haber
İş makinesinin tonlarca ağırlığındaki demir parçası otomobilin üzerine devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz