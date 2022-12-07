Dün akşam saaatlerinde, İslambey Mahallesi Bülbüldere Caddesi üzerinde bir inşaat için getirilen iş makinesinin tonlarca ağırlığındaki demir parçası, tırın üzerinden indirildiği esnada henüz bilinmeyen nedenle park halindeki cipin üzerine devrildi.

Kaza sonrası iş makinesi operatörü durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Cip kullanılamaz hale geldi

Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla cipin üzerine devrilen iş makinesinin parçası kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kaza sonrası cip kullanılamaz hale geldi. İş makinesinin parçası kaldırıldıktan sonra olay yerinden götürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı.