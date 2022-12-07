Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan mevkii ile Erzurum ve Bayburt güzergahlarında yüksek rakımlı geçitlerde kar yağışı görülmeye başlarken zemin beyaza büründü.

[Fotoğraf: İHA]

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Van'da kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı

Van merkezde etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı.

Geçen yıl aralık ortasında ilk karın düştüğü kent merkezine, bu yıl erken kar yağdı. Kar yağışı ile birlikte sokaklar beyaza büründü.

[Fotoğraf: DHA]

Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında yürüdü.

[Fotoğraf: DHA]

Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]