Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 07:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da 27 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi
[AA (Arşiv)]
Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 27 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak gıda, kozmetik, elektronik ürünler ve tütün mamullerinin bandrolsüz ve faturasız satışının yapıldığı bir iş yeri ile kaçak ve sahte alkol imal ettikleri tespit edilen 5 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
İş yerinde ve şahısların adreslerinde yapılan aramada, 1787 adet faturasız gıda ürünleri, 219 kozmetik ürünü, 31 adet elektronik malzeme, 12 karton bandrolsüz sigara ile 27 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Çankırı Sahte İçki
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