Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotograf: TRT Haber]
Mersin'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve personel sevk edildi.
Alanın kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çeken ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Mersin Orman Yangını
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