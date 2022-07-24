Uşak'tan Banaz ilçesi istikametine seyir halindeki A.Ç.'nin kullandığı minibüs ile İ.E. idaresindeki traktör Kızılhisar Köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler A.Ç. ve İ.E. ile minibüsteki S.C., N.K., A.Y. ve M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.Y.'nin hayati tehlikesi bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.