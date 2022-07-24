Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Uşak'tan Banaz ilçesi istikametine seyir halindeki A.Ç.'nin kullandığı minibüs ile İ.E. idaresindeki traktör Kızılhisar Köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücüler A.Ç. ve İ.E. ile minibüsteki S.C., N.K., A.Y. ve M.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan A.Y.'nin hayati tehlikesi bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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