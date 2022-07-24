Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Patpat" diye tabir edilen iki tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Ali Özçelik idaresindeki tescilsiz tarım aracı, Karacaören-Karadilli kara yolu üzerinde Musa Özçelik'in kullandığı tescilsiz tarım aracıyla çarpıştı.
Tarım aracında bulunan Şefika Özçelik, kaza yerinde yaşamının yitirdi. Kazada, sürücü Musa Özçelik ile tarım araçlarındaki Zeliha, Cemile, Melike Çelebi ile Hasan, Ela ve Döndü Özçelik yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Karabük'te 14 kişi kanyonda mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz