Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Ali Özçelik idaresindeki tescilsiz tarım aracı, Karacaören-Karadilli kara yolu üzerinde Musa Özçelik'in kullandığı tescilsiz tarım aracıyla çarpıştı.

Tarım aracında bulunan Şefika Özçelik, kaza yerinde yaşamının yitirdi. Kazada, sürücü Musa Özçelik ile tarım araçlarındaki Zeliha, Cemile, Melike Çelebi ile Hasan, Ela ve Döndü Özçelik yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.