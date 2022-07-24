Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da çaya giren amca ile yeğeni boğuldu
[Fotograf: TRT Haber]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na giren amca ile yeğeni boğuldu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Mustafa Tatlı ile yeğeni Ahmet Tatlı serinlemek için Çataltepe köyünden geçen Göksu Çayı'na girdi.
Bir süre sonra amca ve yeğen gözden kayboldu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası amca ile yeğeninin cansız bedenine ulaşıldı.
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