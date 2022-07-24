Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düğün yemeğinden zehirlenen 200 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: TRT Haber]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 200 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğüne katılan 200 kişi verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.
Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla diğerleri de ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa İnegöl'deki sünnet düğününde yaklaşık 200 kişi yemekten zehirlendi. Olaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/2rcvsU1K5J pic.twitter.com/tZ2wvcYE3Q— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 24, 2022
Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Etiketler: Bursa Gıda Zehirlenmesi
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