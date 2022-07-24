Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te 14 kişi kanyonda mahsur kaldı
[AA Arşiv]
Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kanyonda mahsur kalan 14 kişiyi kurtarmak için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde Şeker Kanyonu'na gezi düzenleyen 14 kişilik bir grup, Yazıköy İncebacaklar Mahallesi Aslandibi Şimşirdere bölgesinde mahsur kaldı.
Bulundukları yerden çıkmaya çalışan gruptan bir kişi düşerek yaralandı.
Bunun üzerine grup üyeleri, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
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