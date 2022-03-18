Medya Akademisi Programı'nın sertifika töreni Ankara'da düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı öncülüğünde yürütülen projeye Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de destek verdi.

Kursiyerler haber yazım teknikleri televizyon gazeteciliği gibi başlıklarda eğitim aldı.

"16 bin uluslararası öğrencimiz var"

Eğitimlerini tamamlayan 53 öğrenciye sertifikasını YTB Başkanı Abdullah Eren verdi.

Eren, Türkiye’nin farklı kurumlarla dünyanın farklı coğrafyalarında bulunduğunu ve farklı projelerle çalışmalar yaptığını vurgulayarak, YTB’nin Türkiye burslarıyla 16 bin öğrencinin Türkiye’de eğitim aldığını ve bu öğrencilerle gönül birlikteliği kurduğunu kaydetti.

Başkanlığa ait Ankara Hamamönü Ofisinde 7 gün 24 saat hizmet veriliyor. 2 bin 200 den fazla uluslararası öğrenci çeşitli akademik ve eğitim programlarıyla kendilerini geliştiriyor.