Henüz 18 yaşındayken Milli Mücadele'ye katılan Gördesli Makbule Hanım, Demirci, Gördes, Simav ve Sındırgı dağlarını işgal ordusuna dar etti.

İki kez Yunan pususundan kurtulan Makbule Hanım, Sakarya'da yenilerek çekilen düşman birliklerine akınlar düzenledi.

17 Mart 1922'de, Kocayayla'da çarpışırken şehit olan Makbule Hanım, şehadetinin 100'ncü yılında etkinliklerle anıldı.

"Cesaretiyle ardından gelen kahramanlara örnek oldu"

Gördes ilçe merkezinde şehit Makbule Hanım için yürüyüş düzenlendi. Törende İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajı okundu:

"Cesaretiyle ardından gelen kahramanlara ve yeni nesillere örnek olan Gördesli Makbule Hanım, vatanını ve mukaddes değerlerini canından daha değerli görerek gözünü kırpmadan yiğitçe savundu. Kahramanlarımızı ve onların fedakarlıklarını unutmamak ülkemizi her türlü tehdide karşı korumak şanlı bayrağımızın daha yükseklere çıkarmak bugün bizler için en büyük sorumluluktur."

Törende Gördesli Şehit Makbule Hanım'ın hayatını konu alan tiyatro oyunu da sahnelendi.

"Gördes Kızı", "Gördesli Makbule" ve "Makbule Efe" gibi adlarla anılan Makbule Hanım'ın ismi, Gördes'teki meydan, okul ve caddelerde yaşatılıyor.

