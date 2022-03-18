Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de PKK operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli polisi, terör örgütü PKK içerisinde eylemde bulundukları değerlendirilen bazı kişilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli PKK/YPG PKK/KCK Terörle Mücadele Terör Örgütü
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