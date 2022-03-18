Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da turuncu alarm verildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent için "turuncu alarm" verildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
İstanbul’da dün başlayan kar yağışının hafta sonu da etkili olması bekleniyor.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 19 Mart cumartesi günü İstanbul için "turuncu alarm" verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
19 Mart Cumartesi günü (Yarın) #İstanbul için
TURUNCU ALARM verdi
03.00-06.00 arası kar
06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Lütfen,
Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım#KarlaMücadele pic.twitter.com/NYQJa02Q8N
"03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."
Etiketler: Ali Yerlikaya Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji
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