İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.K, F.T, A.K. ile Y.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 56 bin 175 lira, banka kartları, cep telefonları ile taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.