Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BUDO'nun bazı seferlerine olumsuz hava engel oldu
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerin iptal edildiğini internet sitesinden paylaştı.
İşte iptal olan o seferler:
Saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri.
BUDO'nun 14.30-16.00 saatlerindeki 5 seferi de aynı gerekçeyle yapılamadı.
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