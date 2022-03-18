Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 16:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul Silivri'de deniz çekildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Silivri'de deniz çekildi. Çekilme yaklaşık 200 metreyi buldu. Çekilmenin etkisiyle kayalıklar da ortaya çıktı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde denizde çekilme meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Çekilme, yaklaşık 200 metreyi buldu. Bu nedenle kum adası oluşurken, bazı çöpler ve kayalıklar da ortaya çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
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