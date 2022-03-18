İstanbul'un Silivri ilçesinde denizde çekilme meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Çekilme, yaklaşık 200 metreyi buldu. Bu nedenle kum adası oluşurken, bazı çöpler ve kayalıklar da ortaya çıktı.

[Fotoğraf: DHA]