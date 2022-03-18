Kaza, saat 13.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu İstanbul istikameti Dereçavuş mevkiinde meydana geldi.

İçecek yüklü tırın sürücüsü Y.Y., kar yağışı ve sis nedeniyle, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan başka bir tırı kullanan L.D., devrilen tıra çarpmamak için ani manevra yapınca sağ taraftaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonucu 3 şeritli otoyolun 2 şeridinin trafiğe kapanmasıyla, uzun araç kuyrukları oluştu. Kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, tırların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.