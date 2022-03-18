Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ulaşım durdu
[Fotoğraf: İHA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda kamyon, tır ve otomobilin karıştığı kaza nedeniyle otoyolun her 2 istikameti ulaşıma kapandı.
Ekipler, trafik akışını Kaynaşlı ve Abant kavşaklarından D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
Yaralılara sağlık personeli tarafından müdahale ediliyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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