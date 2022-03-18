İstanbul'da 93 düzensiz göçmen yakalandı
Silivri ve Sultangazi'de yapılan operasyonlarda 93 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkmak için kişi başı 2 bin euro ödediği öğrenildi.
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, Sultangazi'de 3 adresin düzensiz göçmenlerin toplanma adresi olarak kullanıldığını belirledi.
Ekipler belirlenen adreslere 10 Mart'ta operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 71 düzensiz göçmen yakalandı.
Minibüs'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
Silivri'de ekipler kaçak göçmenlerin Edirne'ye götürülmek üzere bir araca bindirildiklerini belirledi.
Durdurulan araçta araç şoförü Y.G. ile 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Araçta yapılan aramalarda ise 18 uyku tulumu, 1 şişme bot, 1 yağmurluk bulundu.
İfadesinde Yunanistan'a gideceklerini söyleyen göçmenler, Avrupa'ya ulaşmaları durumunda ailelerinin kişi başına 2 bin euro ödeyeceğini belirtti.
Minibüs sürücüsü Y.G.'nin işlemleri devam ederken, yakalanan 22 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.
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