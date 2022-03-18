Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerinin saat 15.15 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin ise program dahilinde devam ettiği kaydedildi.
Etiketler: İzmir Deniz Otobüsü Fırtına Hava Durumu
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