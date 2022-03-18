Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'yı Fethiye'de operasyonla yakaladı.
Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Muğla
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