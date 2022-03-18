Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldığı 2 otomobili Yanıkağıl Mahallesi'nde durdurdu.
Araçlardaki aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.D., F.T., N.A., İ.G. ve Ö.Ş.T.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu Narkotik Jandarma Genel Komutanlığı
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