Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da yük treni tıra çarptı: Sürücü son anda kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'da hemzemin geçitte, tren tırla çarpıştı. Sürücü son anda tırdan atlayarak kurtuldu.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde hemzemin geçitte, tıra yük treni çarptı.
Trenin geldiğini fark eden sürücü son anda tırdan atlayabildi.
Yük trenin çarptığı tır yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Ekipler, kaza yerinde inceleme başlattı.
Etiketler: Elazığ Tren Kazası
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