Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te öğrencileri taşıyan servis kara saplandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te servis aracının kara saplanmasından dolayı yolda mahsur kalan öğrencilerin imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Servisin kurtarılmasının ardından öğrenciler okullarına güvenle ulaştı.
Kentte aralıklarla devam kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İl merkezine bağlı Çalıdüzü köyünde öğrencileri taşıyan aracın kara saplanması sonucu yolda mahsur kalan öğrencilerin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri ulaştı.
Servis aracını bulunduğu yerden çıkaran ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okula gitmelerini sağladı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı
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