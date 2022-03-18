Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 13:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ters yöne giren tır İETT otobüsüyle çarpıştı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da ters yönde ilerleyen tır İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförü yaralandı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Dudullu İmam Rabbani Caddesi'nde ters yönde giden TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada İETT şoförünün yaralandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İstanbul İETT Trafik Kazası Trafik
Sıradaki Haber
Maltepe'de 8 katlı binada yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz