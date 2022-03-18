Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 12:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bir örgüt mensubu daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 1996 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 18'e yükseldi.
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