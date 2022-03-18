Anayasa Mahkemesi, boşanma aşamasındaki kadının, evlenmeden önceki hastane kayıtlarının eşi tarafından ele geçirilmesine ilişkin yaptığı şikayette "kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının" ihlal edildiğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, başvurucu H.Ö, eşi ile arasındaki boşanma davasında, migren ataklarının evlendikten sonra arttığını ileri sürerek bundan kocasının sorumlu olduğunu iddia etti.

Bunun üzerine doktor eşi, hastane kayıtlarından yaptığı araştırmada H.Ö'nün daha önce migren ve psikolojik tedavi gördüğünü öğrendi ve mahkemeden bu süreçlere ilişkin belgelerin hastaneden istenmesini talep etti.

Hakkındaki hastane kayıtlarının ele geçirilmesi nedeniyle görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve verilerin paylaşılması suçlarının işlendiğini ileri süren H.Ö, eşi ve ilgili kayıtları hastaneden sorguladığı tespit edilen memur hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ihlali

Soruşturma sonucu ilgili başsavcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Karara karşı yapılan itiraz sulh ceza hakimliğince reddedildi.

Yaptığı şikayette etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle hak ihlaline uğradığını ileri süren H.Ö, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru gerçekleştirdi.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 20'nci maddesiyle güvenceye alınan "kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının" ihlal edildiğine hükmetti.

Yeniden soruşturma yapılması için ihlal kararının ilgili başsavcılığa gönderilmesi kararlaştırıldı.