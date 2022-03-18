Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da motosikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışına izin verilmiyor.
Kentte yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma ulaşımı da olumsuz etkiliyor.
Kar yağışının devam edeceği yönünde Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden uyarıda bulunulduğu vurgulanan Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, can ve mal kaybını önlemek amacıyla ilimiz genelinde 18 Mart Cuma günü tüm gün motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesinin, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışlarının durdurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."
Etiketler: Giresun Kar Yağışı
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