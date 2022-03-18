Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 11 yabancı uyruklunun yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı, firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ankara DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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