Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ekipleri, Ocak ve Şubat aylarında kent genelinde sorumluluk alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 299 bin 146 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, hız ihlali, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, emniyet şeridi ihlali ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 10 bin 496 sürücüye toplam 10 milyon 244 bin 991 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 1431 sürücünün ehliyetine el konuldu, 2 bin 863 araç da trafikten men edildi.