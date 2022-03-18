İstanbul'dan Ege ve Akdeniz illerine uzanan turizm güzergahına bir yenisi daha eklendi.

Çanakkale'deki 1915 Çanakkale Köprüsüyle oksijen deposu Kaz Dağları ve Edremit Körfezi'ni çevreleyen turizm merkezleri, İstanbul'a kesintisiz bağlandı.

Köprüyle birlikte turizm sektörü de hareketlenecek

Avrupa ile Ege illeri arasında kara yolu köprüsü kuruldu. Yeni güzergah, daha şimdiden bölge turizmini hareketlendirdi.

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) Yöneticisi Ahmet Çelik, "Köprünün bağlantı yolları ile birlikte trafik akışı açısından çok kıymetli anlamı ve avantajı olacak. Dış pazar müşterilerini bölgemize çekeceğimizi düşünüyoruz. Özellikle Balkan pazarı Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Romanya gibi ülkelerin bölgemize ulaşımı daha da kolaylaşacak" dedi.

Köprüyle birlikte 3,5 milyon turistin gelmesi bekleniyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün sağladığı ulaşım kolaylığı, turizmcilerin hedefini yükseltti.

İşletmeci Yahya Yavuz, geçen yıl 2 milyon turistin ziyaret ettiği Balıkesir Edremit Körfezi'ne, bu sezon köprü sayesinde 3,5 milyon turistin gelmesini beklediklerini söyledi.

Otel Yöneticisi Ceyhun Özsan ise turizm sezonuyla ilgili şunları söyledi:

"Yaz sezonunun başlamasıyla Avrupa'dan gelen gurbetçi Türklerin ve Balkanlardan gelen konuklarımızın da bu yolu tercih etmesiyle ciddi bir artış yakalayacağımızı düşünüyoruz."

Köprü, gurbetçilere zaman kazandıracak

Köprü, genellikle kara yolunu tercih eden gurbetçiler için de önemli bir zaman tasarrufu sağlayacak.

İşletmeci Yahya Yavuz, gurbetçilerin saatlerce, günlerce kuyruk beklemekten kurtulacaklarını böylece 1 gün burada fazla kalmalarının sağlanacağını aktardı.

İstanbulluların Ayvalık tercihi artacak

Turizmcilere göre, özellikle İstanbulluların tercih ettiği Ayvalık'ta da bu sezon turist sayısı katlanacak.

Farklı mimarisi ve yerel lezzetleriyle Ayvalık, Kuzey Ege'nin en çok tercih edilen tatil beldelerinden bir tanesi. Çanakkale Köprüsü'nün sağlayacağı ulaşım kolaylığı ile birlikte Ayvalık'taki turist sayısının da artması bekleniyor.

Turizmci Ümit Özgültekin, köprüyle birlikte 2,5 saat gibi bir zamanda Ayvalık'a ulaşılabileceğini böylece hafta sonu da turizmciler için tercih sebebi olabileceğini vurguladı.

Avrupa'dan Ege'ye kesintisiz ulaşım

1915 Çanakkale Köprüsü, bölge turizminin 12 aya yayılmasına da katkı sağlayacak.

Yeni güzergah, Kuzey Ege'deki doğa turizmini de hareketlendirecek. Özellikle motor ve karavan turizmi için de çok önemli.

Köprü ile bağlantılı Çanakkale-Balıkesir Savaştepe Otoyolu'nun da hizmete girmesiyle Marmara Denizi çevresinde kesintisiz bir turizm güzergahı oluşacak.

Haber: Bahar Toprak



