5 sene içinde kuleleri yükseldi, binlerce görevli köprünün inşasında ter döktü. Simgelerin köprüsü için ilk kazma 2017 yılında vuruldu. Köprünün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip asma köprüsünde ilk aşama kule temelleriydi. Kesonlar için çalışma kuru havuzda başladı.

Tarih 8 Mayıs 2019'u gösteriyordu. Dünyanın en ağır suda taşıma operasyonlarından biri yapıldı. 65 bin ton ağırlığındaki kesonların denizin içine yerleştirilmesi köprünün diğer parçalarına geçilmesi için milattı.

Çalışmalar dalgalar arasında sürdü

Çalışmalar yaklaşım viyadükleri ve kulelerin montajıyla devam etti. Her biri 800 ton ağırlığında olan kule bloklarından ilki ise, 1 Ağustos 2019'da Avrupa tarafına yerleştirildi.

Proje Müşavirlik Teşkilat Başkanı Mehmet Selçuk Halıcılar, Boğazın zorluklarıyla mücadele etmenin kolay olmadığını söyledi:

"Deniz üzerindeki dalga yüksekliği 50 santimetreyi geçip hatta 1 metrelere ulaştığında deniz üzerinde hiçbir operasyon yapamıyorsunuz. Bu güçlüklerin hepsini yaşadık. Bunların telafisiyle ilgili ilave çalışmalar koyduk."

Kule imalatları tamamlandığında takvimler 16 Mayıs 2020'yi işaret ediyordu.

Milimetrik hesaplarla örülen kulelerin ardından sırada ana kablo vardı.

Dünyanın öbür ucundan gelen kablolar ilmek ilmek işlendi

KGM Yapım ve Asma Köprü Mühendisi Miraç Yıldırım, kabloların dünyanın öbür ucundan deniz yoluyla getirilerek köprüye ilmek ilmek dokunduğunu söyledi:

"Bunların hikayesi aslında çok uzun. Çin’den Kore’den geçerek buraya kadar gelen, Çanakkale Limanı’ndan geçerek buraya ulaşan, makaralar halinde gelip buradan da karşıya kadar ilmek ilmek dokunmuş bir yapı."

Ağırlığı 33 bin tonu aşan ana kablonun yerleştirilmesiyle köprü artık şekillenmeye başladı.

Geriye bir tek tabliyeler kaldı.

"Tabliyeleri koymaya başlayınca insanlar inandı"

Her biri 700 ton ağırlığındaki tabliyelerin ilki 17 Haziran 2021'de yerine kondu.

İnsan Kaynakları Uzmanı Leyla Ek, tabliyelerin koyulma sürecine kadar geçen zamanda yaşadıkları bir anıyı da paylaştı:

"Herkesin sorduğu soru şuydu: 'Gerçekten köprü olacak mı burada? Yani emin misin? Çünkü bize her zaman köprü yapılacak dendi...' Belki 10 yıl öncesi 5 yıl öncesi hep bunu söylemişler ama köprü hiç olmamış. En son biz tabliyeleri koymaya başlayınca insanlar inandı. 'Köprü ne zaman açılacak?' demeye başladılar."

87 tabliye yerleştirildi

45 metre genişliğe ve 48 metre uzunluğa sahip ilk tabliye Asya tarafındaki yaklaşım viyadüğüne montajlandı. 13 Kasım 2021 itibarıyla 87 tabliyenin tamamı köprüye yerleştirildi, dev proje nihai görüntüsüne ulaştı.

5 yıl aralıksız çalışıldı

Tarihi Yarımada'ya kazandırılan bu dev proje Çanakkale Boğazı'nın da incisi oldu. İnce ince düşünülen detaylar, uzun planlamalar ve verilen büyük emek sayesinde 1915 Çanakkale Köprüsü planlanandan çok daha erken kullanıma hazır hale getirildi.

Yaklaşık 5 yıl süren çalışmalar zaman zaman iklim şartlarına yenik düştü, ancak hiç durmadı.

Dron-kamera: Hakan Demir

Kurgu: Sedat Yıldırım